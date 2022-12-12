город Нефтекамск, город Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нефтекамск

город Нефтекамск, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1240Касево, село.при рч. Ширьялке.155станов. кварт.252662699Р. — Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Училищ 2. Мельниц ветряных 3 и водяная 1. Лавок 35. Базары по четвергам. Ярмарки: 25 марта, 29 июня, 20 июля Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевская волость
749. Касево (Петропавловское), село бывшее удельное, при речке Ширьялке, дворов 278, жителей 1419, 3-го ст. кв., волостное правление (уездный город 155 в.), церковь право Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Касевская волость
15Касево, с. при реч. Ширьянке, на прос. дор., вол. правл., церковь (пост. в 1818 г.), часов.-памятн., 2-х кл. учил., зем. жен. шк., кварт. зем. начал., вин., пивн. и 3 бак Показать все 15028510871132Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан
13333Нефтекамскгород респ.знач.56°06'00"54°17'00"O-40-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, город Нефтекамск
80727000001г Нефтекамскгород
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