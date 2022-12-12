Нефтекамск
город Нефтекамск, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1240Касево, село.при рч. Ширьялке.155станов. кварт.252662699Р. — Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Училищ 2. Мельниц ветряных 3 и водяная 1. Лавок 35. Базары по четвергам. Ярмарки: 25 марта, 29 июня, 20 июля Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
749. Касево (Петропавловское), село бывшее удельное, при речке Ширьялке, дворов 278, жителей 1419, 3-го ст. кв., волостное правление (уездный город 155 в.), церковь право Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
15Касево, с. при реч. Ширьянке, на прос. дор., вол. правл., церковь (пост. в 1818 г.), часов.-памятн., 2-х кл. учил., зем. жен. шк., кварт. зем. начал., вин., пивн. и 3 бак Показать все 15028510871132Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13333Нефтекамскгород респ.знач.56°06'00"54°17'00"O-40-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80727000001г Нефтекамскгород