Глебов Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения?.11.1837
Дата смерти01.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.07.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Федоров Черепанов | Поручитель по невесте | Иван Максимов Дьяков
Рождение ребёнка
16.07.1859
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
10.04.1868
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Крещение
09.10.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1871
Дочь: Анфия Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Наталия Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
29.12.1873
Дочь: Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Крещение
31.01.1880
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
19.04.193
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
?.11.1837
Отец: Глебов Петр Саввич
Смерть
01.05.1903
Причина смерти: От боли желудка