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Глебов Матвей Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1837

Дата смерти

01.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.07.1857

Жена: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Федоров Черепанов | Поручитель по невесте | Иван Максимов Дьяков
Рождение ребёнка
16.07.1859

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Глебов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1868

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.10.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1871

Дочь: Анфия Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Наталия Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1873

Дочь: Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877

Сын: Глебов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1880
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
19.04.193
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
?.11.1837

Отец: Глебов Петр Саввич

Мать: Глебова Мелания Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.05.1903
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От боли желудка
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