Глебова (Пахотина) Мелания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Пахотина) Мелания Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

07.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пахотин Михаил Макарович

Мать: Малых Наталья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1837

Муж: Глебов Петр Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837

Сын: Глебов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1839

Сын: Глебов Николай Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1843

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1844

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1846

Сын: Глебов Емельян Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Устина Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.09.1871
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
09.09.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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