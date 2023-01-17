Глебова (Пахотина) Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти07.09.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Пахотин Михаил Макарович
Мать: Малых Наталья Степановна
Бракосочетание
01.02.1837
Муж: Глебов Петр Саввич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1837
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Рождение ребёнка
01.08.1839
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Рождение ребёнка
09.01.1843
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Рождение ребёнка
26.03.1844
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Крещение
08.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1846
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Устина Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1871
Причина смерти: От горячки
Похороны
09.09.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя