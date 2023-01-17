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(Глебова) Анисия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.01.1843

Дата смерти

18.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1843

Отец: Глебов Петр Саввич

Мать: Глебова Мелания Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.01.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родимца
Похороны
20.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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