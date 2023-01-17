(Глебова) Анисия Петровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1843
Дата смерти18.01.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1843
Отец: Глебов Петр Саввич
Крещение
12.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1843
Причина смерти: От родимца
Похороны
20.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя