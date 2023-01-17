Малых (Сивинцова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Сивинцова) Наталья Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Сивинцов Степан Львович

Мать: Сивинцова Дарья Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1809

Муж: Пахотин Михаил Макарович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Глебова Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малых Зиновий Михайлович

Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малых Семен Михайлович

Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Устина Михайловна

Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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