Малых (Сивинцова) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Сивинцов Степан Львович
Крещение
30.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Глебова Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Устина Михайловна
Отец ребёнка: Пахотин Михаил Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно