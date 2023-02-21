Сивинцова Дарья Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова Дарья Кононовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Малых Наталья Степановна

Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сивинцов Петр Степанович

Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сивинцов Иларион Степанович

Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сивинцов Карп Степанович

Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Степан Львович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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