Сивинцова Дарья Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Малых Наталья Степановна
Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович
Крещение
10.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сивинцов Иларион Степанович
Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сивинцов Степан Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно