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Сивинцов Степан Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Сивинцов Лев Михайлович

Мать: Сивинцова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Малых Наталья Степановна

Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сивинцов Петр Степанович

Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сивинцов Иларион Степанович

Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сивинцов Карп Степанович

Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивинцова Дарья Кононовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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