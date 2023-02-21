Сивинцов Степан Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Малых Наталья Степановна
Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сивинцов Иларион Степанович
Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Сивинцова Дарья Кононовна
Крещение
02.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно