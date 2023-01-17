Малых Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пахотин Михаил Макарович
Мать: Малых Наталья Степановна
Бракосочетание
15.02.1843
Жена: Малых Мария Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1844
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Семеновна
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Малых Иван Семенович
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Парыгина Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно