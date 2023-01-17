Малых Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Семен Михайлович

Малых Семен Михайлович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пахотин Михаил Макарович

Мать: Малых Наталья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1843

Жена: Малых Мария Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1844

Сын: Малых Федор Семенович

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Семеновна

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Малых Иван Семенович

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Парыгина Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малых Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Малых Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close