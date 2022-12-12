Малых (Дьячкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Дьячкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дьячков Иван Петрович

Мать: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1843

Муж: Малых Семен Михайлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1844

Сын: Малых Федор Семенович

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Семеновна

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Малых Иван Семенович

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Парыгина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малых Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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