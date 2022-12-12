Малых (Дьячкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дьячков Иван Петрович
Бракосочетание
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1844
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Семеновна
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Малых Иван Семенович
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Парыгина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Малых Семен Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно