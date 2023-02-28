Парыгина (Малых) Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Малых Семен Михайлович
Мать: Малых Мария Ивановна
Бракосочетание
08.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Петров Климовских, Матвей Стефанов Манохин, Александр Андреев Ковалев | Поневесте: Зиновий Михайлов Малых, Захар Стефанов Манохин
Рождение ребёнка
26.07.1882
Отец ребёнка: Парыгин Ипатий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно