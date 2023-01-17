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Парыгин Ипатий Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Парыгин Василий Трофимович

Мать: Парыгина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1875

Жена: Парыгина Наталья Семеновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Петров Климовских, Матвей Стефанов Манохин, Александр Андреев Ковалев | Поневесте: Зиновий Михайлов Малых, Захар Стефанов Манохин
Рождение ребёнка
26.07.1882

Сын: Парыгин Иван Ипатиевич

Мать ребёнка: Парыгина Наталья Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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