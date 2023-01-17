Парыгин Ипатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
08.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: Иван Петров Климовских, Матвей Стефанов Манохин, Александр Андреев Ковалев | Поневесте: Зиновий Михайлов Малых, Захар Стефанов Манохин
Рождение ребёнка
26.07.1882
Мать ребёнка: Парыгина Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно