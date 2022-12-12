Парыгин Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
14.05.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Парыгин Ипатий Васильевич
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно