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Парыгин Василий Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Парыгин Трофим Минеевич

Мать: Парыгина Ефимия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.05.1849

Жена: Парыгина Евдокия Козминична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1849

Жена: Парыгина Параскева Васильевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Парыгин Ипатий Васильевич

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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