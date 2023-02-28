Парыгина (Волкова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Волкова) Параскева Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Волков Василий Маркович

Мать: Волкова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1849

Муж: Парыгин Василий Трофимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Парыгин Ипатий Васильевич

Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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