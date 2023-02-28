Парыгина (Волкова) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Волков Василий Маркович
Мать: Волкова Евдокия Ивановна
Крещение
12.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Парыгин Ипатий Васильевич
Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Парыгин Василий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1870