Волков Василий Маркович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Волков Марк Ильич
Мать: Волкова Фекла Яковлевна
Крещение
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.07.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1817
Жена: Волкова Евдокия Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.11.1819
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Рябова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бабикова Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Парыгина Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1837
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно