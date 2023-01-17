Волков Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Волков Василий Маркович
Мать: Волкова Евдокия Ивановна
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1853
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Волков Лука Ефимович
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1859
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1867
Сын: Волков Петр Ефимович
Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно