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Волков Ефим Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Волков Василий Маркович

Мать: Волкова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1853

Жена: Волкова Елена Григорьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Волков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Волков Лука Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1859

Сын: Волков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1867

Сын: Волков Петр Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Елена Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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