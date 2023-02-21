Волкова (Фофанова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Фофанова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фофанов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1853

Муж: Волков Ефим Васильевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Волков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Волков Лука Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1859

Сын: Волков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1867

Сын: Волков Петр Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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