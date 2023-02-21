Волкова (Фофанова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фофанов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1853
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Волков Лука Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1859
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1867
Сын: Волков Петр Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно