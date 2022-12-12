Волкова (Вавилова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти13.04.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Вавилов Иван Савватиевич
Мать: Вавилова Анна Федоровна
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.11.1819
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Рябова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бабикова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волков Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Парыгина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Рождение ребёнка
10.06.1837
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.1854
Похороны
16.04.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя