Волкова (Вавилова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Вавилова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Вавилов Иван Савватиевич

Мать: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Муж: Волков Василий Маркович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.11.1819

Сын: Волков Лазарь Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Рябова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бабикова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Волков Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Волков Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Парыгина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1837

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Маркович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.04.1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.04.1854
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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