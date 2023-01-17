Рябова (Волкова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Волков Василий Маркович
Мать: Волкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
07.02.1836
Муж: Рябов Никон Саввич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Рождение ребёнка
13.05.1843
Дочь: Ирина Никоновна
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Рождение ребёнка
10.11.1844
Дочь: Анастасия Никоновна
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Рождение ребёнка
09.02.1846
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Рождение ребёнка
11.03.1849
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феодосия Никоновна
Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857