Рябова (Волкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Волкова) Анна Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Волков Василий Маркович

Мать: Волкова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1836

Муж: Рябов Никон Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Рождение ребёнка
13.05.1843

Дочь: Ирина Никоновна

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1844

Дочь: Анастасия Никоновна

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1846

Сын: Рябов Григорий Никонович

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Рябов Федор Никонович

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рябов Кирилл Никонович

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феодосия Никоновна

Отец ребёнка: Рябов Никон Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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