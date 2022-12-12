Рябов Никон Саввич
Место рождения
Дата рождения?.02.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1819
Отец: Рябов Савва Максимович
Мать: Рябова Анна Егоровна
Бракосочетание
07.02.1836
Жена: Рябова Анна Васильевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Крещение
29.11.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петропавловская Церковь, Камбарский завод, метрическая книга за 1840 г. Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарский завод Ф.37. Оп.1. Д.118 Страница 147 | | Искать Савастьянова Ивана Максимовича + е... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1843
Дочь: Ирина Никоновна
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1844
Дочь: Анастасия Никоновна
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1846
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1849
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Феодосия Никоновна
Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно