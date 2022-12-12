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Рябов Никон Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.02.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1819

Отец: Рябов Савва Максимович

Мать: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1836

Жена: Рябова Анна Васильевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители Каллистрат Михайлов Заводчиков и Иван Моксунов
Крещение
29.11.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петропавловская Церковь, Камбарский завод, метрическая книга за 1840 г. Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарский завод Ф.37. Оп.1. Д.118 Страница 147 | | Искать Савастьянова Ивана Максимовича + е... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1843

Дочь: Ирина Никоновна

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1844

Дочь: Анастасия Никоновна

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1846

Сын: Рябов Григорий Никонович

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Рябов Федор Никонович

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рябов Кирилл Никонович

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Феодосия Никоновна

Мать ребёнка: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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