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Рябов Федор Никонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1849

Отец: Рябов Никон Саввич

Мать: Рябова Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1870

Жена: Рябова Евдокия Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Рябов Василий Федорович

Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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