Рябов Федор Никонович
Место рождения
Дата рождения11.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
11.03.1849
Отец: Рябов Никон Саввич
Мать: Рябова Анна Васильевна
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1870
Жена: Рябова Евдокия Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1890
Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Рябова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно