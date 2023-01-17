Рябова (Черепанова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
05.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1802
Дочь: Мариамна Саввична
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
19.07.1803
Дочь: Ефимия Саввична
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
30.04.1805
Дочь: Александра Саввична
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
18.11.1806
Сын: Рябов Иван Саввич
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рябов Никита Саввич
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
?.10.1814
Дочь: Китаева Параскева Саввична
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Не крещена
Рождение ребёнка
?.01.1817
Сын: Рябов Михаил Саввич
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
?.02.1819
Сын: Рябов Никон Саввич
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858