Рябова (Черепанова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Черепанова) Анна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Черепанов Егор Андреевич

Мать: Черепанова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1802

Муж: Рябов Савва Максимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1802

Дочь: Мариамна Саввична

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1803

Дочь: Ефимия Саввична

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1805

Дочь: Александра Саввична

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1806

Сын: Рябов Иван Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рябов Никита Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1814

Дочь: Китаева Параскева Саввична

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
?.01.1817

Сын: Рябов Михаил Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1819

Сын: Рябов Никон Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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