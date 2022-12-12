Рябов Никита Саввич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рябов Савва Максимович
Мать: Рябова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1831
Мать ребёнка: Рябова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.1833
Сын: Рябов Андрей Никитич
Мать ребёнка: Рябова Васса Михайловна
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Васса Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1831 г., мастеровой Камбарского завода (1838 г.)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно