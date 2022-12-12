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Рябов Никита Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рябов Савва Максимович

Мать: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1831

Сын: Рябов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Рябова Васса Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.08.1833

Сын: Рябов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Рябова Васса Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Васса Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1831 г., мастеровой Камбарского завода (1838 г.)
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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