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Рябов Андрей Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.08.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1833

Отец: Рябов Никита Саввич

Мать: Рябова Васса Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Адриана Евдокимова Плешакова жена Домника Михайлова
Крещение
29.04.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.09.1943
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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