Рябова Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Васса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1831

Сын: Рябов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Рябов Никита Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.08.1833

Сын: Рябов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Рябов Никита Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Никита Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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