Рябов Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Дмитрий Никитич

Рябов Дмитрий Никитич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1831

Отец: Рябов Никита Саввич

Мать: Рябова Васса Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1849

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1859

Дочь: Крылова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Степанида Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close