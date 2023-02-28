Рябов Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рождения07.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1831
Отец: Рябов Никита Саввич
Мать: Рябова Васса Михайловна
Крещение
28.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1849
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
14.04.1859
Дочь: Крылова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябова Степанида Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно