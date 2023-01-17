Крылова (Рябова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Рябова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1859

Отец: Рябов Дмитрий Никитич

Мать: Рябова Степанида Иосифовна

Крещение
15.04.1859
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.09.1879

Муж: Крылов Семен Михайлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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