Рябова (Сивинцова) Степанида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Сивинцова) Степанида Иосифовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сивинцов Иосиф Андреевич

Мать: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1849

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1859

Дочь: Крылова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Дмитрий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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