Рябова (Сивинцова) Степанида Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Крещение
25.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1849
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
14.04.1859
Дочь: Крылова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябов Дмитрий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно