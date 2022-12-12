Сивинцова (Колотова) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Крещение
03.12.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.05.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Жилина Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1825
Дочь: Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ширманова Феоктиста Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Рябова Степанида Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафия Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сивинцов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно