Сивинцова (Колотова) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Колотова) Екатерина Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Колотов Никита Харлампиевич

Мать: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.12.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.05.1817

Муж: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Жилина Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1825

Дочь: Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ширманова Феоктиста Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Рябова Степанида Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафия Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сивинцов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Сивинцов Иосиф Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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