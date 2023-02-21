Колотова (Глебова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова (Глебова) Евдокия Никитична

Колотова (Глебова) Евдокия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Глебов Никита

Мать: Глебова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Колотов Иван Никитич

Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сивинцова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1806

Сын: Колотов Никита Никитич

Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник крестьянин деревни Окинеевки Иван
Рождение ребёнка
13.05.1810

Сын: Колотов Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Никита Харлампиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Жена служителя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close