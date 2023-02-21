Колотова (Глебова) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Глебов Никита
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колотов Иван Никитич
Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сивинцова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1806
Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник крестьянин деревни Окинеевки Иван
Рождение ребёнка
13.05.1810
Отец ребёнка: Колотов Никита Харлампиевич
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Жена служителя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно