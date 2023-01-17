Глебова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Колотова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Глебов Никита
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Глебов Никита
Рождение ребёнка
1784
Сын: Глебов Савва Никитич
Отец ребёнка: Глебов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Никита
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно