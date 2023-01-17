Глебова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Колотова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Глебов Никита

Рождение ребёнка
1774

Сын: Глебов Матвей Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Глебов Савва Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Никита

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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