Глебов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Колотова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Глебов Матвей Никитич

Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Глебов Савва Никитич

Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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