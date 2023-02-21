Глебов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Колотова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Глебов Савва Никитич
Мать ребёнка: Глебова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804