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Колотов Иван Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Колотов Никита Харлампиевич

Мать: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1814

Жена: Колотова Анна Власовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1814

Сын: Колотов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Колотов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Колотов Александр Иванович

Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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