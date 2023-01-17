Колотов Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Крещение
02.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1814
Жена: Колотова Анна Власовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1814
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колотов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колотов Александр Иванович
Мать ребёнка: Колотова Анна Власовна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856