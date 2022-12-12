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Колотов Александр Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Колотов Иван Никитич

Мать: Колотова Анна Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.08.1852

Жена: Колотова Александра Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители заводской конторы служители Федор и Иван Васильевы Шубарины | Назар Тихонов Климовских
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зоя Александровна

Мать ребёнка: Колотова Александра Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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