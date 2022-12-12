Колотов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Колотов Иван Никитич
Мать: Колотова Анна Власовна
Бракосочетание
08.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители заводской конторы служители Федор и Иван Васильевы Шубарины | Назар Тихонов Климовских
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Колотова Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно