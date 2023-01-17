Колотова (Волкова) Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Волкова) Анна Власовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Волков Влас Ильич

Мать: Волкова Параскева Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1814

Муж: Колотов Иван Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1814

Сын: Колотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.12.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.12.1820
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Колотов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Колотов Александр Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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