Колотова (Волкова) Анна Власовна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Волков Влас Ильич
Крещение
18.07.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1814
Муж: Колотов Иван Никитич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1814
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Крещение
13.12.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.12.1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колотов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колотов Александр Иванович
Отец ребёнка: Колотов Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно