Колотов Никита Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1832
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Колотов Харлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колотов Иван Никитич
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сивинцова Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.06.1806
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Крещение
07.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1810
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832