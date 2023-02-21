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Колотов Никита Харлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Колотов Харлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Колотов Иван Никитич

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сивинцова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1806

Сын: Колотов Никита Никитич

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.09.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1810

Сын: Колотов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Евдокия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1832
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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