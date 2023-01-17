Жилина (Сивинцова) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Сивинцова) Анна Иосифовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сивинцов Иосиф Андреевич

Мать: Сивинцова Екатерина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник пономаря Федора Плотникова сын Петр
Бракосочетание
12.02.1836

Муж: Жилин Вавил Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Камбарской канторы канторщик Исаакий Иванов и мастеровые Адриан Филаретов Колотов и Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
03.02.1839

Сын: Жилин Василий Вавилович

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Старкова Евгения Вавиловна

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1843

Сын: Жилин Василий Вавилович

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: Екатерина Вавиловна

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Вавиловна

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.08.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Вавиловна

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Вавиловна

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жилин Дмитрий Вавилович

Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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