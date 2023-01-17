Жилина (Сивинцова) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Крещение
24.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник пономаря Федора Плотникова сын Петр
Бракосочетание
12.02.1836
Муж: Жилин Вавил Иванович
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Камбарской канторы канторщик Исаакий Иванов и мастеровые Адриан Филаретов Колотов и Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
03.02.1839
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Старкова Евгения Вавиловна
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1843
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: Екатерина Вавиловна
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Вавиловна
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Крещение
03.08.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Вавиловна
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Вавиловна
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Жилин Вавил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно