Жилин Вавил Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Жилин Иван Андреевич
Бракосочетание
12.02.1836
Жена: Жилина Анна Иосифовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Камбарской канторы канторщик Исаакий Иванов и мастеровые Адриан Филаретов Колотов и Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
03.02.1839
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Старкова Евгения Вавиловна
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
07.08.1843
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: Екатерина Вавиловна
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Вавиловна
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Вавиловна
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Вавиловна
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно