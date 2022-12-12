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Жилин Вавил Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Жилин Иван Андреевич

Мать: Жилина Параскева Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1836

Жена: Жилина Анна Иосифовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Камбарской канторы канторщик Исаакий Иванов и мастеровые Адриан Филаретов Колотов и Никифор Иванов Жилин
Рождение ребёнка
03.02.1839

Сын: Жилин Василий Вавилович

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Старкова Евгения Вавиловна

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1843

Сын: Жилин Василий Вавилович

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: Екатерина Вавиловна

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Вавиловна

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Вавиловна

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Вавиловна

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жилин Дмитрий Вавилович

Мать ребёнка: Жилина Анна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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