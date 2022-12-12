Жилина (Малых) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Малых) Параскева Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Малых Никифор Ильич

Мать: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1800

Муж: Жилин Иван Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Жилин Исаак Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Жилин Архип Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Жилин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Жилин Вавил Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Жилин Антон Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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