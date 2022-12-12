Жилина (Малых) Параскева Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Малых Никифор Ильич
Мать: Малых Мария Андриановна
Бракосочетание
02.02.1800
Муж: Жилин Иван Андреевич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Сын: Жилин Исаак Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Жилин Архип Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Жилин Вавил Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Жилин Антон Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно