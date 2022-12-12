Малых Никифор Ильич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти14.06.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Пахотин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Жилина Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малых Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пахотин Макар Никифорович
Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Мария Андриановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.06.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.06.1811