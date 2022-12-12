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Малых Никифор Ильич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

14.06.1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Пахотин Илья Иванович

Мать: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Жилина Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малых Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пахотин Макар Никифорович

Мать ребёнка: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Мария Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.06.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.06.1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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