Пахотин Макар Никифорович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Малых Никифор Ильич
Мать: Малых Мария Андриановна
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Макаровна
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бузилова Пелагия Макаровна
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно