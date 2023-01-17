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Пахотин Макар Никифорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Малых Никифор Ильич

Мать: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Жена: Пахотина Евдокия Саввична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1802

Жена: Пахотина Степанида Романовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Макаровна

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пахотин Иван Макарович

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пахотин Степан Макарович

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малых Гавриил Макарович

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бузилова Пелагия Макаровна

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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