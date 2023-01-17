Пахотина (Старкова) Степанида Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахотина (Старкова) Степанида Романовна

Пахотина (Старкова) Степанида Романовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Старков Роман Иванович

Мать: Старкова Марфа Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Муж: Пахотин Макар Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Макаровна

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пахотин Иван Макарович

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Пахотин Степан Макарович

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малых Гавриил Макарович

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бузилова Пелагия Макаровна

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close