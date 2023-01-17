Пахотина (Старкова) Степанида Романовна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Старков Роман Иванович
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Макаровна
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бузилова Пелагия Макаровна
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Пахотин Макар Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858