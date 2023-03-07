Старкова (Козминых) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Козминых) Марфа Васильевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Казнин Василий Степанович

Мать: Казнина Анна Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Крещение
01.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782

Сын: Старков Тимофей Романович

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Степанида Романовна

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пахотина Степанида Романовна

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Соцкова Дарья Романовна

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Старков Вавил Романович

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Бабикова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Старков Роман Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Роман Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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