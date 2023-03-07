Старкова (Козминых) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Казнин Василий Степанович
Мать: Казнина Анна Алексеевна
Крещение
01.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1782
Сын: Старков Тимофей Романович
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Степанида Романовна
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пахотина Степанида Романовна
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Соцкова Дарья Романовна
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Бабикова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Старков Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834