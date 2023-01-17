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Старков Вавил Романович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Старков Роман Иванович

Мать: Старкова Марфа Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1813

Жена: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Старков Гавриил Вавилович

Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Екатерина Вавиловна

Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1825

Сын: Старков Афанасий Вавилович

Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Мариамна Вавиловна

Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Вавиловна

Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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