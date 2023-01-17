Старков Вавил Романович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Старков Роман Иванович
Бракосочетание
07.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Старков Гавриил Вавилович
Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Екатерина Вавиловна
Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна
Рождение ребёнка
15.05.1825
Сын: Старков Афанасий Вавилович
Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Мариамна Вавиловна
Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария Вавиловна
Мать ребёнка: Старкова Наталия Акиндиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856