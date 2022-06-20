Старкова (Киселькова) Наталия Акиндиновна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старкова) Аполлинария Вавиловна
Отец ребёнка: Старков Вавил Романович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.03.1807
Крещение
06.02.1812
Бракосочетание
07.02.1813
Рождение ребёнка
1815
Сын: Старков Гавриил Вавилович
Отец ребёнка: Старков Вавил Романович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Старкова) Екатерина Вавиловна
Отец ребёнка: Старков Вавил Романович
Рождение ребёнка
15.05.1825
Сын: Старков Афанасий Вавилович
Отец ребёнка: Старков Вавил Романович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: (Старкова) Мариамна Вавиловна
Отец ребёнка: Старков Вавил Романович
Смерть
Неизвестно