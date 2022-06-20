Старкова (Киселькова) Наталия Акиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Киселькова) Наталия Акиндиновна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кисельков Акиндин Иванович

Мать: Киселькова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старкова) Аполлинария Вавиловна

Отец ребёнка: Старков Вавил Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.03.1807
Крещение
06.02.1812
Бракосочетание
07.02.1813

Муж: Старков Вавил Романович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Старков Гавриил Вавилович

Отец ребёнка: Старков Вавил Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Старкова) Екатерина Вавиловна

Отец ребёнка: Старков Вавил Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1825

Сын: Старков Афанасий Вавилович

Отец ребёнка: Старков Вавил Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: (Старкова) Мариамна Вавиловна

Отец ребёнка: Старков Вавил Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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