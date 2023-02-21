Киселькова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселькова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Между 1816 и 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кисельков Кондратий Акиндинович

Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Домника Акиндиновна

Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Старкова Наталия Акиндиновна

Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисельков Акиндин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1816 и 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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