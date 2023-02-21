Киселькова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиМежду 1816 и 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кисельков Кондратий Акиндинович
Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Домника Акиндиновна
Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Старкова Наталия Акиндиновна
Отец ребёнка: Кисельков Акиндин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1822