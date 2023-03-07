Кисельков Кондратий Акиндинович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
04.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1804
Дочь: Чумакова Матрона Кондратьевна
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.03.1807
Сын: Кисельков Кондратий Кондратьевич
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.08.1808
Сын: Кисельков Автоном Кондратьевич
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.02.1812
Дочь: Ксения Кондратьевна
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Крещение
20.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кисельков Козма Кондратьевич
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафия Кондратьевна
Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно