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Кисельков Кондратий Акиндинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кисельков Акиндин Иванович

Мать: Киселькова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1803

Жена: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1804

Дочь: Чумакова Матрона Кондратьевна

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1807

Сын: Кисельков Кондратий Кондратьевич

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1808

Сын: Кисельков Автоном Кондратьевич

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1812

Дочь: Ксения Кондратьевна

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кисельков Козма Кондратьевич

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафия Кондратьевна

Мать ребёнка: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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