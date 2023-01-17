Чумакова (Киселькова) Матрона Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1804
Крещение
11.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Кирило Кондюрин | Сестра Адрианова девка Домника
Бракосочетание
30.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Васильев Пехматов | Кодрат Пехматов | Вместо их росписался Черданской мещанин Иван Николаев Юрзаков
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чумаков Николай Исаакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно