Чумакова (Киселькова) Матрона Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумакова (Киселькова) Матрона Кондратьевна

Чумакова (Киселькова) Матрона Кондратьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1804

Отец: Кисельков Кондратий Акиндинович

Мать: Киселькова Анна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Кирило Кондюрин | Сестра Адрианова девка Домника
Бракосочетание
30.05.1825

Муж: Чумаков Николай Исаакович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Иван Васильев Пехматов | Кодрат Пехматов | Вместо их росписался Черданской мещанин Иван Николаев Юрзаков
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чумаков Николай Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close