Киселькова (Новикова) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
04.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1804
Дочь: Чумакова Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
15.03.1807
Сын: Кисельков Кондратий Кондратьевич
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
?.08.1808
Сын: Кисельков Автоном Кондратьевич
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
04.02.1812
Дочь: Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кисельков Козма Кондратьевич
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисельков Кондратий Акиндинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно