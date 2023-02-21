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Новикова Евдокия Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Между 1807 и 1812

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: Марфа Лукинична

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Киселькова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Новиков Иона Игнатьевич

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Новиков Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1799

Дочь: Климовских Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Игнатий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1807 и 1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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