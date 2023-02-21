Новикова Евдокия Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиМежду 1807 и 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: Марфа Лукинична
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Киселькова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Новиков Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1799
Дочь: Климовских Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Новиков Игнатий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1812