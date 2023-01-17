Климовских (Новикова) Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Новикова) Анастасия Игнатьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.11.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799

Отец: Новиков Игнатий Семенович

Мать: Новикова Евдокия Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1819

Муж: Климовских Евсегний Даниилович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Малых Анна Евсегнеевна

Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климовских Петр Евсегниевич

Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климовских Федор Евсегниевич

Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Климовских Михаил Евсегниевич

Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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