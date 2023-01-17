Климовских (Новикова) Анастасия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1799
Крещение
10.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Малых Анна Евсегнеевна
Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Климовских Петр Евсегниевич
Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Климовских Федор Евсегниевич
Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Климовских Михаил Евсегниевич
Отец ребёнка: Климовских Евсегний Даниилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно